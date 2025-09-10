Двухколесный папамобиль: Папа Римский продает эксклюзивный мотоцикл BMW (фото)

В Германии на аукционе будут продавать мотоцикл BMW R 18 Transcontinental. Его владельцем является Папа Римский Лев XIV.

Related video

Байк Папы Римского будут демонстрировать в музее BMW в Мюнхене с 15 сентября по 7 октября, а затем выставят на аукцион RM Sotheby's в Австрии. Об этом сообщается на сайте BMW Motorrad.

Мотоцикл недавно подарили понтифику Фото: Vatican Media

Именно мотоциклетное подразделение немецкого производителя подарило этот BMW R 18 Transcontinental Льву XIV. Байк принял участие в мотопробеге из Баварии в Рим и там его торжественно вручили понтифику.

Полученные за байк средства пойдут на благотворительность Фото: Vatican Media

Мотоцикл Папы Римского окрашен в перламутровый белый цвет, а также украсили гербом Ватикана и именной табличкой Льва XIV.

Конечно же, полученные за BMW R 18 Папы Римского средства пойдут на благотворительность. Их направят на помощь детям Мадагаскара.

Важно

Авто для понтифика: самые известные и интересные папамобили (фото)

BMW R 18 Transcontinental — тяжелый туристический мотоцикл для дальних путешествий. Это самая большая и самая роскошная двухколесная модель немецкого бренда.

BMW R 18 Transcontinental — тяжелый туристический мотоцикл — BMW R 18 Transcontinental — тяжелый туристический мотоцикл Фото: BMW

Мотоцикл BMW R 18 Transcontinental весит 433 кг и оснащен 1,8-литровым оппозитным двигателем мощностью 91 л.с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал о самом быстром китайском спортбайке, который бросит вызов Honda и Yamaha.

Также мы писали, что с молотка уйдет раритетный автобус 1937 года, созданный украинцем.