Підроблений Ferrari продали на аукціоні за ціною двох справжніх суперкарів (фото)

У США з молотка пішла копія Ferrari 250 Testa Rossa 1959 року. За несправжній спорткар віддали 720 000 доларів.

Копія Ferrari 250 Testa Rossa коштує на рівні двох сучасних суперкарів 296 GTB тому, що знаменита модель дуже детально відтворена. Про неї розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Клон Ferrari 250 Testa Rossa створила у 80-х компанія Tempero із Нової Зеландії, яка спеціалізується на відтворенні знаменитих ретроавто. За основу для проєкту взяли справжні шасі, двигун V12 та дискові гальма Dunlop від серійного Ferrari 250 у дорожньому виконанні.

Фото: Bring a Trailer

У 1990 році Ferrari Testa Rossa опинився у США, а нинішній власник придбав авто у 2006 році. Спорткар чудово зберігся.

Варто відзначити, що справжній Ferrari 250 Testa Rossa зараз коштує 38-40 мільйонів доларів. Виготовлено лише 33 таких спорткари і це одне з найуспішніших гоночних авто в історії марки.

Ferrari 250 Testa Rossa выдтворили до найменших деталей Фото: Bring a Trailer

Ferrari 250 Testa Rossa домінували на гоночних трасах і тричі (в 1958, 1960 і 1961 роках) вигравали чемпіонат світу в класі GT. Крім того, у цих же роках спорткари тричі перемагали в знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана".

Також Ferrari 250 Testa Rossa тріумфували на гонках Targa Florio та "12 годин Себрінга". Саме версію для Себрінга і відтворили спеціалісти Tempero.

Авто оснащене автентичним 3,0-літровим Ferrari V12 Фото: Bring a Trailer

Ferrari 250 Testa Rossa оснащений 3,0-літровим V12 потужністю 300 к. с. Легке алюмінієве авто масою 800 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 270 км/год.

Між іншим, нещодавно Ferrari Testa Rossa відродили — представили третє покоління моделі.

