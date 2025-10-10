Ексклюзив за 200 000 євро: на продаж виставили унікальний мотоцикл Aston Martin (фото)
У Бельгії на аукціон виставили раритетний спортбайк Aston Martin AMB 001 2022 року. Це один із найдорожчих мотоциклів у світі.
AMB 001 – єдиний серійний мотоцикл Aston Martin. Його створили у співробітництві зі знаменитим британським виробником мототехніки Brough Superior. Про раритетний байк розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.
Спортбайк Aston Martin AMB 001 випустили лімітованою серією – вручну зібрали 100 стандартних моделей та 88 мотоциклів у екстремальному виконанні Pro. Новим він коштував 108 000 євро, проте на аукціоні орієнтовна ціна Aston Martin AMB 001 складає 150-200 тис. євро.
Мотоцикл Aston Martin вирізняється футуристичним дизайном, а в його конструкції використано карбон, алюміній і титан, тому маса становить усього 180 кг.
Aston Martin AMB 001 оснащений 1,0-літровим двигуном V2 з турбонаддувом потужністю 182 к. с. Із 6-ступінчастою КПП максимальна швидкість становить 299 км/год.
Конкретно цей мотоцикл Aston Martin AMB 001 – 63-й у серії. Його карбонові обтікачі пофарбовані у світло-оливковий колір, а сидіння обшили дорогою шкірою.
Між іншим, на аукціон виставили і перший у світі квадроцикл, випущений у 1901 році.
Також Фокус розповідав, що несправжній Ferrari пішов із молотка за $720 000.