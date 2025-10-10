Ексклюзив за 200 000 євро: на продаж виставили унікальний мотоцикл Aston Martin (фото)

У Бельгії на аукціон виставили раритетний спортбайк Aston Martin AMB 001 2022 року. Це один із найдорожчих мотоциклів у світі.

AMB 001 – єдиний серійний мотоцикл Aston Martin. Його створили у співробітництві зі знаменитим британським виробником мототехніки Brough Superior. Про раритетний байк розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

Випущено лише 100 Aston Martin AMB 001

Спортбайк Aston Martin AMB 001 випустили лімітованою серією – вручну зібрали 100 стандартних моделей та 88 мотоциклів у екстремальному виконанні Pro. Новим він коштував 108 000 євро, проте на аукціоні орієнтовна ціна Aston Martin AMB 001 складає 150-200 тис. євро.

Сидіння оздоблене дорогою шкірою

Мотоцикл Aston Martin вирізняється футуристичним дизайном, а в його конструкції використано карбон, алюміній і титан, тому маса становить усього 180 кг.

Aston Martin AMB 001 оснащений 1,0-літровим двигуном V2 з турбонаддувом потужністю 182 к. с. Із 6-ступінчастою КПП максимальна швидкість становить 299 км/год.

Двигун V2 з турбонаддувом ровиває 182 к. с.

Конкретно цей мотоцикл Aston Martin AMB 001 – 63-й у серії. Його карбонові обтікачі пофарбовані у світло-оливковий колір, а сидіння обшили дорогою шкірою.

