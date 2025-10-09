Найперший у світі квадроцикл 1901 року оцінили в $100 000 (фото)

У Лондоні на аукціон виставили унікальний квадроцикл-трансформер De Dion Bouton 1901 року. Він має незвичну конструкцію та оснащений 2,75-сильним мотором.

Related video

За вінтажний квадроцикл De Dion Bouton планують отримати до 80 000 фунтів стерлінгів ($105 000). Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

De Dion Bouton оцінили в $100 000 Фото: RM Sotheby's

Компанія De Dion Bouton – один із піонерів автомобілебудування. Випускала вона і мотоцикли. Із 1895 року вона випускала трицикли.

Важливо

Раритети на мільйон євро: на аукціон виставили суперкари 50-х, створені українцем (фото)

Саме триколісний байк і лежить в основі першого у світі квадроцикла. Йому просто додали секцію з додатковим колесом та пасажирським сидінням. За потреби її можна зняти і De Dion Bouton перетвориться на трицикл.

Від'єднавши секцію з пасажирським кріслом можна перетворити De Dion Bouton на трицикл Фото: RM Sotheby's

Перший квадроцикл у світі оснащений одноциліндровим 327-кубовим двигуном потужністю 2,75 к. с. та 2-ступінчастою КПП. Запасу пального вистачає на 80-100 км.

Квадроцикл оснащений 2,75-сильним мотором Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей De Dion Bouton виявив у 1965 році у Франції колекціонер із Нідерландів. Квадроцикл відновили і він неодноразово брав участь у шоу ретроавто та 17 разів виступав у щорічному пробігу вінтажної техніки Лондон-Брайтон. У 2015 році De Dion Bouton знову відреставрували.

До речі, на цьому ж аукціоні продаватимуть і двоповерховий лондонський автобус 1922 року з гібридною установкою.

Також Фокус писав про унікальний бойовий скутер Mitsubishi з гарматою.