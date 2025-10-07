Сторічний гібрид: на аукціон виставили унікальний двоповерховий автобус за $200 000 (фото)

У Лондоні на аукціоні продаватимуть вінтажний двоповерховий автобус Tilling-Stevens TS3A 1922 року. Раритетна модель оснащена гібридною установкою.

Related video

За унікальний старовинний автобус планують отримати до 150 000 фунтів стерлінгів ($200 000). Про незвичний транспортний засіб розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Мало хто знає, що гібриди існували понад 100 років тому. Утім, вони були менш популярними, аніж електромобілі початку ХХ сторіччя, тому зараз є раритетами.

Це єдиний збережений Tilling-Stevens TS3A Фото: RM Sotheby's

Британська транспортна компанія Tilling-Stevens випускала гібридні автобуси та вантажівки з 1911 року.

Важливо

Підроблений Ferrari продали на аукціоні за ціною двох справжніх суперкарів (фото)

Tilling-Stevens TS3A випустили накладом із 166 екземплярів. Автобуси переважно експлуатувалися в Лондоні та мали 22 пасажирських місця на першому поверсі та 26 – на другому.

Автобус експлуатувався в Лондоні Фото: RM Sotheby's

Гібридний автобус оснащений 5,7-літровою бензиновою четвіркою потужністю 40 к. с., яка приводила в рух генератор, що виробляв енергію для електромотора на задній вісі. Така силова установка була доволі економічною та не потребувала коробки передач.

У салоні встановили 22 місця на першому поверсі та 26 — на другому Фото: RM Sotheby's Фото: RM Sotheby's

Це єдиний гібрид Tilling-Stevens TS3A, який зберігся до нашого часу. Він експлуатувався до 1931 року, а потім був списаний і занедбаний. Його випадково виявили в 1970 році й почали реставрацію, проте не довели її до кінця.

40-сильний бензиновий двигунпрацює в парі з електромотором Фото: RM Sotheby's

Лише в 2007 році двоповерховий автобус повністю відновили. Після цього він отримав низку нагород на шоу ретроавто.

Раніше на аукціон виставили рідкісний автобус 1937 року, створений українцем. Його оцінюють в $325 000.

Також Фокус розповідав про український електробус із запасом ходу 350 км.