Столетний гибрид: на аукцион выставили уникальный двухэтажный автобус за $200 000 (фото)

В Лондоне на аукционе будут продавать винтажный двухэтажный автобус Tilling-Stevens TS3A 1922 года. Раритетная модель оснащена гибридной установкой.

За уникальный старинный автобус планируют получить до 150 000 фунтов стерлингов ($200 000). О необычном транспортном средстве рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Мало кто знает, что гибриды существовали более 100 лет назад. Впрочем, они были менее популярными, чем электромобили начала ХХ века, поэтому сейчас являются раритетами.

Это единственный сохранившийся Tilling-Stevens TS3A Фото: RM Sotheby's

Британская транспортная компания Tilling-Stevens выпускала гибридные автобусы и грузовики с 1911 года.

Tilling-Stevens TS3A выпустили тиражом из 166 экземпляров. Автобусы преимущественно эксплуатировались в Лондоне и имели 22 пассажирских места на первом этаже и 26 — на втором.

Автобус эксплуатировался в Лондоне Фото: RM Sotheby's

Гибридный автобус оснащен 5,7-литровой бензиновой четверкой мощностью 40 л.с., которая приводила в движение генератор, вырабатывающий энергию для электромотора на задней оси. Такая силовая установка была довольно экономичной и не нуждалась в коробке передач.

В салоне установили 22 места на первом этаже и 26 — на втором Фото: RM Sotheby's Фото: RM Sotheby's

Это единственный гибрид Tilling-Stevens TS3A, который сохранился до нашего времени. Он эксплуатировался до 1931 года, а затем был списан и заброшен. Его случайно обнаружили в 1970 году и начали реставрацию, однако не довели ее до конца.

40-сильный бензиновый двигатель работает в паре с электромотором Фото: RM Sotheby's

Лишь в 2007 году двухэтажный автобус полностью восстановили. После этого он получил ряд наград на шоу ретроавто.

