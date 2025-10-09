Самый первый в мире квадроцикл 1901 года оценили в $100 000 (фото)

В Лондоне на аукцион выставили уникальный квадроцикл-трансформер De Dion Bouton 1901 года. Он имеет необычную конструкцию и оснащен 2,75-сильным мотором.

Related video

За винтажный квадроцикл De Dion Bouton планируют получить до 80 000 фунтов стерлингов ($105 000). О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

De Dion Bouton оценили в $100 000 Фото: RM Sotheby's

Компания De Dion Bouton — один из пионеров автомобилестроения. Выпускала она и мотоциклы. С 1895 года она выпускала трициклы.

Важно

Раритеты на миллион евро: на аукцион выставили суперкары 50-х, созданные украинцем (фото)

Именно трехколесный байк и лежит в основе первого в мире квадроцикла. Ему просто добавили секцию с дополнительным колесом и пассажирским сиденьем. При необходимости ее можно снять и De Dion Bouton превратится в трицикл.

Отсоединив секцию с пассажирским креслом можно превратить De Dion Bouton в трицикл Фото: RM Sotheby's

Первый квадроцикл в мире оснащен одноцилиндровым 327-кубовым двигателем мощностью 2,75 л. с. и 2-ступенчатой КПП. Запаса топлива хватает на 80-100 км.

Квадроцикл оснащен 2,75-сильным мотором Фото: RM Sotheby's

Именно этот De Dion Bouton обнаружил в 1965 году во Франции коллекционер из Нидерландов. Квадроцикл восстановили и он неоднократно участвовал в шоу ретроавто и 17 раз выступал в ежегодном пробеге винтажной техники Лондон-Брайтон. В 2015 году De Dion Bouton снова отреставрировали.

Кстати, на этом же аукционе будет продаваться и двухэтажный лондонский автобус 1922 года с гибридной установкой.

Также Фокус писал об уникальном боевом скутере Mitsubishi с пушкой.