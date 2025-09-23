В интернете показали малоизвестный боевой скутер Mitsubishi с пушкой (фото)

Массовый скутер Mitsubishi Silver Pigeon в свое время стал основой для настоящей боевой машины. Его оснастили пушкой калибром 75 мм.

Оригинальный военный скутер Mitsubishi создали в конце 50-х годов на Тайване. Историю нестандартной модели рассказали на сайте Rideapart.

На Тайване опасались возможного вторжения войск КНР и пытались подготовиться к нему. Даже подобные экстравагантные проекты не отвергались.

Боевой скутер создали на Тайване Фото: Reddit

Впрочем, тайваньский скутер с пушкой был не первым — инженеры вдохновились итальянским Vespa TAP150, который выпускался серийно с 1956 года.

С 1949 года на Тайване серийно производилась американская безоткатная пушка М20 калибром 75 мм, которая устанавливалась и на Vespa TAP150. Ее решили установить на доступный скутер Mitsubishi Silver Pigeon C-25.

Ствол пушки поместили под кресло и поставили на руль скутера. По бокам заметили боксы для перевозки 2-4 снарядов. Конечно же, стрелять на ходу скутер не мог.

Скутер оснащен 1,5-сильным мотором Фото: Reddit

Mitsubishi Silver Pigeon C-25 оснащен скромным 112-кубовым двигателем на 1,5 л. с., поэтому не был слишком быстрым. К тому же, пушка не отличалась точностью, поэтому выпустили очень мало боевых скутеров и очень быстро сняли их с вооружения.

