В Германии создали оригинальный гибрид электроскутера и авто за 10 750 евро (видео)

Немецкий стартап XYTE показал свою дебютную модель One. Недорогое транспортное средство для города сочетает в себе черты электрокара и скутера.

Новый XYTE One поступит в производство с ноября и уже доступен для заказа по цене 10 750 евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электрокар XYTE One - одноместный трицикл для города длиной 2,17 м и шириной всего 79 см. Он имеет крышу, однако двери или боковые окна у него отсутствуют. Кузов изготовлен из алюминия, поэтому масса небольшая — всего 206 кг.

Электроскутер не имеет дверей

В салоне XYTE One руль мотоциклетного типа сочетается с полноценным автомобильным сиденьем. Показания приборов выведены на 10-дюймовый дисплей, а вместо экрана мультимедийной системы подключается смартфон.

В салоне установили цифровой щиток приборов

Сзади есть небольшой 72-литровый багажник. Грузоподъемность XYTE One составляет 124 кг. Комплектация включает светодиодные фары, Bluetooth и ABS.

Электромотор развивает 26 л.с. и 55 Н∙м и позволяет разгоняться до 99 км/ч. Есть и задний ход со скоростью до 10 км/ч.

Сзади есть небольшой багажник

Запас хода XYTE One составляет 112 км. Зарядка батареи на 80% занимает 2 часа. Также установили двухрычажную переднюю подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

