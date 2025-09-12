Поддержите нас UA
Цена $8700 и запас хода 425 км: представлен дешевый аналог VW ID.3 (фото)

Arcfox T1
BAIC Arcfox T1 — доступный электрический хэтчбек С-класса | Фото: BAIC

Китайский концерн BAIC презентовал новый Arcfox T1. Компактный бюджетный электрокар богато оснащен и может проехать до 425 км без подзарядки.

Электромобиль BAIC Arcfox T1 поступит в продажу с середины октября по цене от 62 800 до 87 800 юаней ($8700 — 12 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

BAIC Arcfox T1
Запас хода авто достигает 425 км
Фото: BAIC

Новый BAIC Arcfox T1 — хэтчбек С-класса, который станет дешевой альтернативой Volkswagen ID.3 и конкурентом BYD Dolphin. Электрокар отличается сдержанным дизайном с короткими свесами кузова и тоненькими фарами, соединенными диодной полосой.

Салон Arcfox T1
В салоне установили большой тачскрин
Фото: CarNewsChina

Габариты BAIC Arcfox T1:

  • длина — 4337 мм;
  • ширина — 1860 мм;
  • высота — 1572 мм;
  • колесная база — 2770 мм.
Важно
В отделке салона BAIC Arcfox T1 использовали специальный материал, который отталкивает пыль и грязь. Внутри установили узкий цифровой щиток приборов и крупный 15,6-дюймовый тачскрин. Хотя модель бюджетная, топовые версии получили панорамную крышу, климат-контроль и электропривод сидений.

Салон BAIC Arcfox T1
Передние кресла можно дополнить электроприводом
Фото: BAIC

Китайский электромобиль BAIC Arcfox T1 оснащен 94-сильным мотором. На выбор предложат два варианта батареи, а запас хода составит 320 или 425 км.

