Ожидаются в Украине: Zeekr готовит мощные электрокроссоверы с запасом хода до 800 км (фото)

Электромобили Zeekr X и 7X пройдут модернизацию. Кроссоверы получат мощные силовые установки с увеличенным запасом хода.

Новые Zeekr 7X и X презентуют до конца года, однако их фото уже попали в интернет. Подробности новинок раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электрокроссоверы Zeekr X и 7X фактически не изменятся внешне и лишь получат колесные диски нового дизайна. Основное внимание при модернизации уделили силовым установкам, которые стали заметно мощнее.

Мощность Zeekr 7X выросла до 496-784 сил Фото: CarNewsChina

В частности, новый Zeekr 7X в заднеприводном исполнении получит 496-сильный электромотор, а мощность двухмоторной полноприводной установки увеличат до 784 сил.

Электрокару предложат батареи емкостью 75 и 103 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 600-620 км, во втором — 715-802 км. Новое 900-вольтовое электрооборудование ускорит зарядку.

Запас хода Zeekr 7X возрастет до 600-802 км Фото: CarNewsChina

Электромобиль Zeekr X 2026 будет доступен в заднеприводной версии на 335 л.с. и полноприводном 490-сильном варианте. Максимальная скорость в обеих модификациях будет ограничена на 190 км/ч.

Емкость батареи и запас хода Zeekr X 2026 пока не раскрывают. Эти же силовые установки со временем получит и родственный электрокроссовер Volvo EX30.

Фото: CarNewsChina

Обновленные электрокроссоверы Zeekr 7X и X должны появиться в Украине, ведь китайский бренд вышел на наш рынок и официально представил эти модели.

