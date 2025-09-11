Очікуються в Україні: Zeekr готує потужні електрокросовери із запасом ходу до 800 км (фото)

Електромобілі Zeekr X та 7X пройдуть модернізацію. Кросовери отримають потужні силові установки зі збільшеним запасом ходу.

Related video

Нові Zeekr 7X та X презентують до кінця року, проте їх фото вже потрапили в інтернет. Подробиці новинок розкрили на сайті CarNewsChina.

Електрокросовери Zeekr X і 7X фактично не зміняться зовні й лише отримають колісні диски нового дизайну. Основну увагу при модернізації приділили силовим установкам, які стали помітно потужнішими.

Потужність Zeekr 7X зросла до 496-784 сил Фото: CarNewsChina

Зокрема, новий Zeekr 7X у задньопривідному виконанні отримає 496-сильний електромотор, а потужність двомоторної повнопривідної установки збільшать до 784 сил.

Електрокару запропонують батареї ємністю 75 та 103 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 600-620 км, у другому – 715-802 км. Нове 900-вольтне електрообладнання пришвидшить зарядку.

Запас ходу Zeekr 7X зросте до 600-802 км Фото: CarNewsChina

Електромобіль Zeekr X 2026 буде доступний у задньопривідній версії на 335 к. с. та повнопривідному 490-сильному варіанті. Максимальна швидкість в обох модифікаціях буде обмежена на 190 км/год.

Важливо

Понад 1000 сил і дизайн як у Rolls-Royce: розкрито подробиці флагманського Zeekr (фото)

Ємність батареї та запас ходу Zeekr X 2026 поки не розкривають. Ці ж силові установки з часом отримає і споріднений електрокросовер Volvo EX30.

Фото: CarNewsChina

Оновлені електрокросовери Zeekr 7X та X повинні з’явитися в Україні, адже китайський бренд вийшов на наш ринок і офіційно представив ці моделі.

Раніше Фокус розповідав про потужного конкурента Porsche Taycan від Volvo без заднього скла.

Також ми писали про новий електричний седан Toyota.