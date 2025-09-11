Очікуються в Україні: Zeekr готує потужні електрокросовери із запасом ходу до 800 км (фото)
Електромобілі Zeekr X та 7X пройдуть модернізацію. Кросовери отримають потужні силові установки зі збільшеним запасом ходу.
Нові Zeekr 7X та X презентують до кінця року, проте їх фото вже потрапили в інтернет. Подробиці новинок розкрили на сайті CarNewsChina.
Електрокросовери Zeekr X і 7X фактично не зміняться зовні й лише отримають колісні диски нового дизайну. Основну увагу при модернізації приділили силовим установкам, які стали помітно потужнішими.
Зокрема, новий Zeekr 7X у задньопривідному виконанні отримає 496-сильний електромотор, а потужність двомоторної повнопривідної установки збільшать до 784 сил.
Електрокару запропонують батареї ємністю 75 та 103 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 600-620 км, у другому – 715-802 км. Нове 900-вольтне електрообладнання пришвидшить зарядку.
Електромобіль Zeekr X 2026 буде доступний у задньопривідній версії на 335 к. с. та повнопривідному 490-сильному варіанті. Максимальна швидкість в обох модифікаціях буде обмежена на 190 км/год.Важливо
Ємність батареї та запас ходу Zeekr X 2026 поки не розкривають. Ці ж силові установки з часом отримає і споріднений електрокросовер Volvo EX30.
Оновлені електрокросовери Zeekr 7X та X повинні з’явитися в Україні, адже китайський бренд вийшов на наш ринок і офіційно представив ці моделі.
