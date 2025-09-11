Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Краще за Camry та Avalon: Toyota представила недорогу альтернативу Tesla Model S (фото)

електромобіль Toyota bZ7
Електрокар Toyota bZ7 — найбільший седан марки | Фото: Toyota

Опубліковано офіційні фото Toyota bZ7. Електромобіль стане найбільшим седаном марки, а його запас ходу перевищить 600 км.

Related video

Нова Toyota bZ7 надійде у виробництво в Китаї до кінця нинішнього року і там коштуватиме приблизно 200-250 тисяч юанів ($28 000 – 35 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Toyota bZ7 — великий седан, який стане доступною альтернативою Tesla Model S. Його дизайн витриманий у новому стилі марки – з вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами. Авто має аркоподібний дах і вигнуту віконну лінію. Стандартними є 20-дюймові диски.

Toyota bZ7
Авто вирізняється динамічним силуетом
Фото: Toyota

Седан Toyota bZ7 збудований на платформі e-TNGA і є суттєво більшим за моделі Camry, Crown та Avalon.

Розміри Toyota bZ7 2026:

  • довжина – 5130 мм;
  • ширина – 1965 мм;
  • висота – 1506 мм;
  • колісна база – 3020 мм.
Важливо
Toyota презентувала нового конкурента BMW 3 Series і Mercedes C-Class (фото)
Toyota презентувала нового конкурента BMW 3 Series і Mercedes C-Class (фото)

У салоні Toyota bZ7 встановили вузький цифровий щиток приладів та великий центральний тачскрін. Мультимедійну систему розробили в Huawei. Крім того, електрокар отримав сучасну систему напівавтономного руху з лідаром.

Салон Toyota bZ7
Мультимедійну систему авто створили в Huawei
Фото: Toyota

Електромобіль Toyota bZ7 отримав 282-сильний мотор на передній вісі. Ємність батареї не розкривають, проте відомо, що запас ходу складе щонайменше 600 км. 800-вольтна архітектура забезпечить швидку зарядку.

Між іншим, нещодавно розсекретили і новий седан Toyota Corolla з незвичним дизайном.

Також Фокус розповідав про новий недорогий седан Nissan.