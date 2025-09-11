Краще за Camry та Avalon: Toyota представила недорогу альтернативу Tesla Model S (фото)
Опубліковано офіційні фото Toyota bZ7. Електромобіль стане найбільшим седаном марки, а його запас ходу перевищить 600 км.
Нова Toyota bZ7 надійде у виробництво в Китаї до кінця нинішнього року і там коштуватиме приблизно 200-250 тисяч юанів ($28 000 – 35 000). Про це повідомляє сайт Autohome.
Електромобіль Toyota bZ7 — великий седан, який стане доступною альтернативою Tesla Model S. Його дизайн витриманий у новому стилі марки – з вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами. Авто має аркоподібний дах і вигнуту віконну лінію. Стандартними є 20-дюймові диски.
Седан Toyota bZ7 збудований на платформі e-TNGA і є суттєво більшим за моделі Camry, Crown та Avalon.
Розміри Toyota bZ7 2026:
- довжина – 5130 мм;
- ширина – 1965 мм;
- висота – 1506 мм;
- колісна база – 3020 мм.
У салоні Toyota bZ7 встановили вузький цифровий щиток приладів та великий центральний тачскрін. Мультимедійну систему розробили в Huawei. Крім того, електрокар отримав сучасну систему напівавтономного руху з лідаром.
Електромобіль Toyota bZ7 отримав 282-сильний мотор на передній вісі. Ємність батареї не розкривають, проте відомо, що запас ходу складе щонайменше 600 км. 800-вольтна архітектура забезпечить швидку зарядку.
Між іншим, нещодавно розсекретили і новий седан Toyota Corolla з незвичним дизайном.
Також Фокус розповідав про новий недорогий седан Nissan.