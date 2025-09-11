Краще за Camry та Avalon: Toyota представила недорогу альтернативу Tesla Model S (фото)

Опубліковано офіційні фото Toyota bZ7. Електромобіль стане найбільшим седаном марки, а його запас ходу перевищить 600 км.

Нова Toyota bZ7 надійде у виробництво в Китаї до кінця нинішнього року і там коштуватиме приблизно 200-250 тисяч юанів ($28 000 – 35 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Toyota bZ7 — великий седан, який стане доступною альтернативою Tesla Model S. Його дизайн витриманий у новому стилі марки – з вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами. Авто має аркоподібний дах і вигнуту віконну лінію. Стандартними є 20-дюймові диски.

Авто вирізняється динамічним силуетом Фото: Toyota

Седан Toyota bZ7 збудований на платформі e-TNGA і є суттєво більшим за моделі Camry, Crown та Avalon.

Розміри Toyota bZ7 2026:

довжина – 5130 мм;

ширина – 1965 мм;

висота – 1506 мм;

колісна база – 3020 мм.

Важливо

У салоні Toyota bZ7 встановили вузький цифровий щиток приладів та великий центральний тачскрін. Мультимедійну систему розробили в Huawei. Крім того, електрокар отримав сучасну систему напівавтономного руху з лідаром.

Мультимедійну систему авто створили в Huawei Фото: Toyota

Електромобіль Toyota bZ7 отримав 282-сильний мотор на передній вісі. Ємність батареї не розкривають, проте відомо, що запас ходу складе щонайменше 600 км. 800-вольтна архітектура забезпечить швидку зарядку.

