Toyota презентувала нового конкурента BMW 3 Series і Mercedes C-Class (фото)
Представлено новий Lexus IS 2026. Преміальний седан D-класу змінився зовні та став сучаснішим усередині.
Суперник BMW 3 Series і Mercedes C-Class від преміального підрозділу Toyota пройшов уже третю модернізацію. Подробиці нового Lexus IS розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Новий Lexus IS не надто змінився зовні та став схожим на старшого брата ES. Його можна пізнати за новою широкою решіткою радіатора, інакшими бамперами та більшим заднім спойлером, інтегрованим у кришку багажника. Також розширили палітру кольорів кузова та запропонували нові 19-дюймові диски.Важливо
Салон Lexus IS зазнав серйозніших змін, адже замінили передню панель і дверні карти. Седан отримав два сучасні 12,3-дюймові дисплеї. Крім того, із центральної консолі зник циферблат годинника та встановлені нові перемикачі клімат-контролю.
Лінійка двигунів Lexus IS 2026 звужена, адже топовий 5,0-літровий V8 більше не пропонуватимуть. На вибір будуть доступні 3,5-літровий 318-сильний V6 та 220-сильна гібридна установка.
Новий Lexus IS можна обрати із заднім або повним приводом. Також встановили новий електропідсилювач керма та переналаштували підвіску.
