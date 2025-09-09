Toyota презентувала нового конкурента BMW 3 Series і Mercedes C-Class (фото)

Представлено новий Lexus IS 2026. Преміальний седан D-класу змінився зовні та став сучаснішим усередині.

Суперник BMW 3 Series і Mercedes C-Class від преміального підрозділу Toyota пройшов уже третю модернізацію. Подробиці нового Lexus IS розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Ззаду збільшили спойлер Фото: Lexus

Новий Lexus IS не надто змінився зовні та став схожим на старшого брата ES. Його можна пізнати за новою широкою решіткою радіатора, інакшими бамперами та більшим заднім спойлером, інтегрованим у кришку багажника. Також розширили палітру кольорів кузова та запропонували нові 19-дюймові диски.

Салон Lexus IS зазнав серйозніших змін, адже замінили передню панель і дверні карти. Седан отримав два сучасні 12,3-дюймові дисплеї. Крім того, із центральної консолі зник циферблат годинника та встановлені нові перемикачі клімат-контролю.

Лінійка двигунів Lexus IS 2026 звужена, адже топовий 5,0-літровий V8 більше не пропонуватимуть. На вибір будуть доступні 3,5-літровий 318-сильний V6 та 220-сильна гібридна установка.

У салоні замінили передню панель, дверні карти та перемикачі Фото: Lexus

Новий Lexus IS можна обрати із заднім або повним приводом. Також встановили новий електропідсилювач керма та переналаштували підвіску.

