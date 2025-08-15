Електричний суперкар: Toyota показала нового суперника Tesla Roadster (фото, відео)
Toyota незабаром випустить надпотужний суперкар. Його продаватимуть під брендом Lexus і він буде електричним.
Прототип нового купе Lexus презентували в США на Тижні авто в Монтереї. Серійний суперкар планують презентувати наприкінці 2026 року. Подробиці нової моделі розкрили на сайті Lexus.
Новий Lexus Sport Concept (саме так назвали прототип) вирізняється яскравим динамічним дизайном і має пропорції передньомоторних бензинових авто. У нього довгий капот і розширені крила, а салон зсунутий назад.Важливо
Фари прикрасили фірмовими стрілоподібними ходовими вогнями, а вигин даху витриманий у стилі знаменитого суперкара Lexus LFA. Ззаду встановили висувне антикрило і дифузор.
Купе Lexus Sport Concept має великі повітрозабірники, проте відсутність вихлопних труб вказує на те, що все ж таки це електромобіль. Суперкар кине виклик електричному Porsche Cayman та новій Tesla Roadster, появу якої постійно відкладають.
Нова модель буде одним із двох купе Lexus, які дебютують найближчим часом. Інше авто буде прямим нащадком LFA і отримає 900-сильну гібридну установку з бензиновим V8.
Між іншим, на Тижні авто в Монтереї презентували і новий суперкар Lamborghini потужністю понад 1000 сил.
Також Фокус писав, що в Україні з'явився недорогий кросовер Toyota із витратою 4,2 л на 100 км.