Електричний суперкар: Toyota показала нового суперника Tesla Roadster (фото, відео)

Toyota незабаром випустить надпотужний суперкар. Його продаватимуть під брендом Lexus і він буде електричним.

Related video

Прототип нового купе Lexus презентували в США на Тижні авто в Монтереї. Серійний суперкар планують презентувати наприкінці 2026 року. Подробиці нової моделі розкрили на сайті Lexus.

Новий Lexus Sport Concept (саме так назвали прототип) вирізняється яскравим динамічним дизайном і має пропорції передньомоторних бензинових авто. У нього довгий капот і розширені крила, а салон зсунутий назад.

Важливо

Lexus відмовляється від цілої низки моделей: відомі причини

Фари прикрасили фірмовими стрілоподібними ходовими вогнями, а вигин даху витриманий у стилі знаменитого суперкара Lexus LFA. Ззаду встановили висувне антикрило і дифузор.

Лінія даху витримана в стилістиці Lexus LFA Фото: Lexus

Купе Lexus Sport Concept має великі повітрозабірники, проте відсутність вихлопних труб вказує на те, що все ж таки це електромобіль. Суперкар кине виклик електричному Porsche Cayman та новій Tesla Roadster, появу якої постійно відкладають.

Ззаду встановили висувне антикрило Фото: Lexus

Нова модель буде одним із двох купе Lexus, які дебютують найближчим часом. Інше авто буде прямим нащадком LFA і отримає 900-сильну гібридну установку з бензиновим V8.

Між іншим, на Тижні авто в Монтереї презентували і новий суперкар Lamborghini потужністю понад 1000 сил.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився недорогий кросовер Toyota із витратою 4,2 л на 100 км.