Море карбону і 1000 сил: представлено "феноменальний" Lamborghini за $3,5 мільйона (фото)

У США презентували новий Lamborghini Fenomeno. Дорогий лімітований суперкар отримав гібридну установку потужністю понад 1000 сил і стартує до сотні лише за 2,4 с.

Суперкар Lamborghini Fenomeno презентують сьогодні, 15 серпня, на Тижні авто в Монтереї (США). Випустять лише 29 таких авто вартістю 3,5 мільйона доларів, повідомляє офіційний сайт Lamborghini.

Авто вирізняється агресивним дизайном Фото: Lamborghini

В основі авто лежить новий Lamborghini Revuelto, проте дизайн Fenomeno став ще агресивнішим. Низьке клиновидне купе привертає до себе увагу через велику кількість голого карбону та чималі повітрозабірники. Ззаду з’явилися Y-подібні ліхтарі.

Lamborghini Fenomeno пропонують персоналізувати авто Фото: Lamborghini

Компонування салону Lamborghini Revuelto із трьома екранами на передній панелі не змінили. Натомість встановили спортивні крісла і пропонують особливі варіанти внутрішнього оздоблення та можливість персоналізації авто.

Суперкар отримав спортивні сидіння Фото: Lamborghini

Зберегли і гібридну установку Lamborghini Revuelto із 6,5-літровим атмосферним V12 та трьома електромоторами, проте її віддачу збільшили до 1065 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 350 км/год.

Lamborghini Fenomeno оснастили 1065-сильною гібридною установкою Фото: Lamborghini

Більша батарея дозволяє подолати 20 км на електротязі. Суперкар Lamborghini Fenomeno 2025 отримав повний привід, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

