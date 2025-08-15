Підтримайте нас RU
Море карбону і 1000 сил: представлено "феноменальний" Lamborghini за $3,5 мільйона (фото)

Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno оцінили в $3,5 мільйона | Фото: Lamborghini

У США презентували новий Lamborghini Fenomeno. Дорогий лімітований суперкар отримав гібридну установку потужністю понад 1000 сил і стартує до сотні лише за 2,4 с.

Суперкар Lamborghini Fenomeno презентують сьогодні, 15 серпня, на Тижні авто в Монтереї (США). Випустять лише 29 таких авто вартістю 3,5 мільйона доларів, повідомляє офіційний сайт Lamborghini.

Lamborghini Fenomeno 2025
Авто вирізняється агресивним дизайном
Фото: Lamborghini

В основі авто лежить новий Lamborghini Revuelto, проте дизайн Fenomeno став ще агресивнішим. Низьке клиновидне купе привертає до себе увагу через велику кількість голого карбону та чималі повітрозабірники. Ззаду з’явилися Y-подібні ліхтарі.

Салон Lamborghini Fenomeno 2025
Lamborghini Fenomeno пропонують персоналізувати авто
Фото: Lamborghini

Компонування салону Lamborghini Revuelto із трьома екранами на передній панелі не змінили. Натомість встановили спортивні крісла і пропонують особливі варіанти внутрішнього оздоблення та можливість персоналізації авто.

Салон Lamborghini Fenomeno
Суперкар отримав спортивні сидіння
Фото: Lamborghini
Зберегли і гібридну установку Lamborghini Revuelto із 6,5-літровим атмосферним V12 та трьома електромоторами, проте її віддачу збільшили до 1065 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 350 км/год.

суперкар Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno оснастили 1065-сильною гібридною установкою
Фото: Lamborghini

Більша батарея дозволяє подолати 20 км на електротязі. Суперкар Lamborghini Fenomeno 2025 отримав повний привід, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

