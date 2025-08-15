Море карбона и 1000 сил: представлен "феноменальный" Lamborghini за $3,5 миллиона (фото)

В США презентовали новый Lamborghini Fenomeno. Дорогой лимитированный суперкар получил гибридную установку мощностью более 1000 сил и стартует до сотни всего за 2,4 с.

Суперкар Lamborghini Fenomeno презентуют сегодня, 15 августа, на Неделе авто в Монтерее (США). Выпустят всего 29 таких авто стоимостью 3,5 миллиона долларов, сообщает официальный сайт Lamborghini.

Авто отличается агрессивным дизайном

В основе авто лежит новый Lamborghini Revuelto, однако дизайн Fenomeno стал еще более агрессивным. Низкое клиновидное купе привлекает к себе внимание из-за большого количества голого карбона и немалых воздухозаборников. Сзади появились Y-образные фонари.

Lamborghini Fenomeno предлагают персонализировать авто

Компоновку салона Lamborghini Revuelto с тремя экранами на передней панели не изменили. Зато установили спортивные кресла и предлагают особые варианты внутренней отделки и возможность персонализации авто.

Суперкар получил спортивные сиденья

Сохранили и гибридную установку Lamborghini Revuelto с 6,5-литровым атмосферным V12 и тремя электромоторами, однако ее отдачу увеличили до 1065 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.

Lamborghini Fenomeno оснастили 1065-сильной гибридной установкой

Более крупная батарея позволяет преодолеть 20 км на электротяге. Суперкар Lamborghini Fenomeno 2025 получил полный привод, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

