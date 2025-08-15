Электрический суперкар: Toyota показала нового соперника Tesla Roadster (фото, видео)

Toyota вскоре выпустит сверхмощный суперкар. Он будет продаваться под брендом Lexus и будет электрическим.

Related video

Прототип нового купе Lexus презентовали в США на Неделе авто в Монтерее. Серийный суперкар планируют презентовать в конце 2026 года. Подробности новой модели раскрыли на сайте Lexus.

Новый Lexus Sport Concept (именно так назвали прототип) отличается ярким динамичным дизайном и имеет пропорции переднемоторных бензиновых авто. У него длинный капот и расширенные крылья, а салон сдвинут назад.

Важно

Lexus отказывается от целого ряда моделей: известны причины

Фары украсили фирменными стреловидными ходовыми огнями, а изгиб крыши выдержан в стиле знаменитого суперкара Lexus LFA. Сзади установили выдвижное антикрыло и диффузор.

Линия крыши выдержана в стилистике Lexus LFA Фото: Lexus

Купе Lexus Sport Concept имеет большие воздухозаборники, однако отсутствие выхлопных труб указывает на то, что все же это электромобиль. Суперкар бросит вызов электрическому Porsche Cayman и новой Tesla Roadster, появление которой постоянно откладывают.

Сзади установили выдвижное антикрыло Фото: Lexus

Новая модель будет одним из двух купе Lexus, которые дебютируют в ближайшее время. Другое авто будет прямым потомком LFA и получит 900-сильную гибридную установку с бензиновым V8.

Между прочим, на Неделе авто в Монтерее презентовали и новый суперкар Lamborghini мощностью более 1000 сил.

Также Фокус писал, что в Украине появился недорогой кроссовер Toyota с расходом 4,2 л на 100 км.