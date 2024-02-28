Менше секунди до сотні: розкрито нові подробиці суперкара Tesla Roadster (фото)

Суперкар Tesla Roadster отримає нестандартні ракетні прискорювачі. Інноваційний винахід дозволить електромобілю розганятися до 100 км/год менш, ніж за секунду.

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Серійний електромобіль Tesla Roadster можуть представити цьогоріч, а його виробництво почнеться із 2025 року. Ілон Маск вкотре переніс дату презентації моделі та розкрив нові її подробиці на своїй сторінці в соцмережі Х.

За його словами, проєктування моделі вже завершене і електрокар стане "найнеймовірнішим" авто у світі. Крім того, Маск обіцяє, що нова Tesla Roadster зможе розганятися до 100 км/год менш, ніж за секунду.

Суперкар отримає ракетні прискорювачі Фото: Tesla

Цей результат виглядає неймовірним, адже наразі рекорд розгону до сотні складає 1,87 с – його поставив електричний суперкар Rimac Nevera.

Блискавичну динаміку Tesla Roadster забезпечать інноваційні ракетні прискорювачі. Вони будуть опцією для моделі, а без них електрокар зможе стартувати до 100 км/год приблизно за 1,9 с, а до 200 км/год – за 4,2 с. Заявлена максимальна швидкість складає 400 км/год, а запас ходу – 1000 км.

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Нагадаємо, що прототип Tesla Roadster другого покоління презентували ще у 2017 році, тобто суперкар розробляють навіть довше, аніж пікап Tesla Cybertruck. Його планували запустити у виробництво з 2020 року та продавати за ціною від $200 000, проте дату початку випуску електрокара неодноразово переносили.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Tesla Cybertruck зламався під час форсування водних перешкод.

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