Електропікап Tesla Cybertruck зламався після форсування глибоких водних перешкод (відео)

Пікап Tesla Cybertruck легко подолав затоплені ділянки дороги, проте наслідком таких випробувань стали несправності електромобіля.

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Електромобіль Tesla Cybertruck продовжують випробовувати в складних умовах. На цей раз перевірили можливість пікапа форсувати броди. Відео з тестом з’явилося на Youtube-каналі TechRax.

Ілон Маск раніше заявив, що нова Tesla Cybertruck водонепроникна може долати водні перешкоди. Це й вирішили перевірити блогери.

Для бродів у пікапа є спеціальний режим Wade mode Фото: скриншот / YouTube

Шукати водойми для тесту довго не довелося. Каліфорнія ще не оговталася від масштабної повені і деякі дороги досі підтоплені.

За даними розробників, електропікап Tesla Cybertruck здатен долати броди глибиною до 79 см. Для цього є спеціальний режим для бродів Wade Mode: він піднімає пневмопідвіску у верхнє положення (кліренс сягає 406 мм), а також герметизує батарею.

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Нова Tesla Cybertruck подолала кілька затоплених ділянок траси різної глибини. Спочатку вона форсувати броди глибиною 30-40 см, а згодом змогла проїхати глибшу перешкоду – вода сягнула лобового скла.

Проте без проблем не обійшлося, адже були пошкоджені підкрилок і задній бампер Tesla Cybertruck. А через кілька годин перестали працювати кнопки електроприводів ролети і заднього борту кузова (хоча з телефону вони відкривалися).

До речі, недавно стало відомо, що стальний кузов Tesla Cybertruck іржавіє від води — це може трапитися навіть після дощу.

Також Фокус розповідав, що реальний запас ходу Tesla Cybertruck виявився суттєво менше паспортного.