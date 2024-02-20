У Харкові наркозалежний понівечив електромобіль Tesla: як його покарали

Харків’янин закидав електрокар Tesla камінням, заліз на автівку та розбив її панорамний дах. Власнику заподіяно збитків на 50,5 тис. гривень.

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Мешканець Харкова без причини розтрощив електромобіль Tesla Model S. Перед цим він сам викликав поліцію. Про це пише "Судово-юридична газета".

Інцидент мав місце у Харкові 10 жовтня 2023 року. У матеріалах справи вказано, що місцевий житель Станіслав Ф. помітив припаркований електрокар Tesla Model S. Із невідомих причин він вирішив розбити авто.

Станіслав зайшов у сусідній магазин із продажу алкогольних напоїв та попросив знайому продавщицю дати йому сокиру чи молоток, аби розбити електромобіль. Коли та відмовилася, то харків’янин узяв у неї мобільний телефон, подзвонив у поліцію та заявив про намір вчинити злочин.

Після цього Станіслав вийшов із магазину і почав кидати каміння в Tesla, в результаті чого було розбите скло передніх правих дверей та подряпаний капот. Він не реагував на зауваження оточуючих, а натомість заліз на електрокар, почав стрибати і розбив панорамний дах.

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Харків’янина зупинив лише поліцейський патруль. Експертиза встановила, що за 10 хвилин вандал заподіяв автомобілю збитків на 50,5 тис. гривень.

Дії громадянина кваліфікували як хуліганство (ч. 1. Ст. 296 Кримінального кодексу України). Станіслав Ф. визнав свою провину.

Виявилося, що він безробітний і з 2015 року перебував під наглядом нарколога. Харків’янин залежний від опіоїдів та алкоголю, а також має психічне захворювання і перебував у психіатричній лікарні.

Тим не менш, суд визнав його осудним і встановив штраф у розмірі 17 000 гривень. Також був задоволений цивільний позов від власника Tesla Model S на суму 107,3 тис. гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що в ДТП розбили рідкісний суперкар Porsche за $2 мільйона.

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