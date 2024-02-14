Охоплена полум'ям вантажівка-автовоз проїхала 6 км тунелем (відео)
Вантажівка з легковими авто на причепі загорілася в тунелі, але водій не став чекати пожежників і зміг виїхати в безпечне місце. У ДТП ніхто не постраждав.
Жахлива ДТП сталася поблизу німецького міста Зуль. Вантажівка-автовоз загорілася просто посеред тунелю, але змогла самостійно виїхати. Відео пожежі опублікував на своєму Youtube-каналі німецький телеканал N-TV.
Інцидент трапився у 8-кілометровому тунелі Реннштайг на трасі А71 у землі Тюрінгія. Вантажівка-автовоз перевозила нові машини і проїхала близько 2 км тунелем, коли її водій помітив загоряння.Важливо
Спочатку 41-річний громадянин Польщі зупинився і спробував впоратися з вогнем самостійно за допомогою вогнегасника. Коли це не вийшло, водій подав аварійний сигнал, натиснувши спеціальну кнопку SOS на стіні тунелю (він оснащений системою сповіщень про пожежі та ДТП).
Диспетчери тунелю отримали сигнал, побачили пожежу на камерах відеоспостереження і викликали пожежну команду. Утім, водій вантажівки вирішив не чекати допомоги, адже охоплений полум'ям автопоїзд таїв небезпеку для інших машин.
Поляк сів за кермо і продовжив рух на палаючому авто. Він зміг виїхати з тунелю й успішно покинув вантажівку, яку потім оперативно загасили пожежники. 6 із 9 машин на автовозі згоріли, але в ДТП ніхто не постраждав. Поліція Тюрінгії оцінила мужність і професійні дії водія.
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