Охваченный пламенем грузовик-автовоз проехал 6 км по тоннелю (видео)

Грузовик с легковыми авто на прицепе загорелся в тоннеле, но водитель не стал дожидаться пожарных и смог выехать в безопасное место. В ДТП никто не пострадал.

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Жуткое ДТП произошло близ немецкого города Зуль. Грузовик-автовоз загорелся прямо посреди тоннеля, но смог самостоятельно выехать. Видео пожара опубликовал на своем Youtube-канале немецкий телеканал N-TV.

Водитель смог выехать из тоннеля на горящем автовозе Фото: скриншот / YouTube

Инцидент имел место в 8-километровом тоннеле Реннштайг на трассе А71 в земле Тюрингия. Грузовик-автовоз перевозил новые машины и проехал около 2 км по тоннелю, когда его водитель заметил возгорание.

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Поначалу 41-летний гражданин Польши остановился и попробовал справиться с огнем самостоятельно с помощью огнетушителя. Когда это не получилось, водитель подал аварийный сигнал, нажав специальную кнопку SOS на стене тоннеля (он оснащен системой оповещений о пожарах и ДТП).

6 из 9 машин на автовозе выгорели дотла Фото: скриншот / YouTube

Диспетчеры тоннеля получили сигнал, увидели пожар на камерах видеонаблюдения и вызвали пожарную команду. Впрочем, водитель грузовика решил не дожидаться помощи, ведь охваченный пламенем автопоезд таил опасность для других машин.

Поляк сел за руль и продолжил движение на горящем авто. Он смог выехать из тоннеля и успешно покинул грузовик, который затем оперативно потушили пожарные. 6 из 9 машин на автовозе сгорели, но в ДТП никто не пострадал. Полиция Тюрингии оценила мужество и профессиональные действия водителя.

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