ДТП на $400 000: в Японии столкнулись классический Ferrari и новый Maybach (фото, видео)

В Токио классический Ferrari F355 влетел в новенький Mercedes-Maybach S-Class. Итальянский суперкар получил серьезные повреждения.

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Очень дорогое ДТП произошло в Японии. В центре Токио столкнулись суперкар Ferrari F355 90-х и новый Mercedes-Maybach S-Class. Видео с места аварии опубликовали на Youtube-канале offspot.

У Ferrari F355 серьезно повреждена передняя часть Фото: скриншот / YouTube

Роскошный Mercedes-Maybach S580 разворачивался на перекрестке, когда сзади в него влетел Ferrari F355 Berlinetta. Очевидно водитель суперкара превысил скорость и не соблюдал безопасную дистанцию.

К счастью, ДТП обошлось без потерпевших. Суперкар Ferrari пострадал гораздо больше – у него серьезно повреждена передняя часть. У Maybach помяты задние правые дверь и крыло – его ремонт обойдется дешевле. В обоих авто сработали подушки безопасности.

Mercedes-Maybach S580 разворачивался на перекрестке Виновником ДТП стал водитель Ferrari F355 Mercedes-Maybach стоит около $250 000 Mercedes-Maybach не слишком поврежден

Суперкар Ferrari F355 Berlinetta сейчас стоит около 120-150 тыс. долларов, однако этот автомобиль может быть и дороже, ведь его тюнинговали. У купе антикрыло и спортивные кресла Recaro.

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Авто оснащено высокооборотистым 3,5-литровым V8, который в стандартной версии развивает 380 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч.

Новый Mercedes-Maybach S580 с дополнительными опциями стоит примерно 250 000 долларов. Огромный 5,5-метровый седан оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 503 л. с.

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