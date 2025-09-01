Prius на мінімалках: презентовано гібрид Toyota за $16900 із витратою 2,8 л/100 км (відео)

В Японії дебютувала нова Toyota Aqua 2026. Недорогий гібридний хетчбек В-класу витрачає усього 2,8 л на 100 км.

Гібрид Toyota Aqua пройшов фейсліфтинг та зазнав суттєвих змін. Він вже надійшов у продаж в Японії за ціною від 2 486 000 до 3 022 800 єн ($16 900 – 20 600). Про авто розповіли на офіційному сайті Toyota.

Хетчбек Aqua можна назвати молодшим братом Toyota Prius. У деяких країнах модель навіть продавали під назвою Toyota Prius C. Хетчбек збудований на платформі Toyota Yaris.

Хетчбек витрачає всього 2,8 л на 100 км Фото: Toyota

Нова Toyota Aqua 2026 отримала передню частину в дусі Prius із вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами. Крім того, замінили бампери та ліхтарі. За доплату пропонують тюнінг-кіт від ательє Modellista з обвісом та оригінальними колісними дисками.

Toyota Aqua Modellista Фото: Toyota

У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та покращений 10,5-дюймовий тачскрін, а також замінили блок перемикачів клімат-контролю. Крім того, з’явився електронний "ручник".

У салоні встановили збільшені екрани Фото: Toyota

Гібридна установка Aqua також знайома за Toyota Yaris. 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор сумарно розвивають 116 к. с. Середня витрата пального становить 2,8 л/100 км. В якості опції доступний повний привід.

