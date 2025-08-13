Витрата — 4,4 л на 100 км: дешевий сімейний седан Nissan показали на офіційних фото
Опубліковано перші офіційні фото Nissan N6. Доступний сімейний седан отримає економічну гібридну установку з витратою 4,4 л на 100 км і зможе проїхати понад 100 км на електротязі.
Новий Nissan N6 презентують найближчим часом і в четвертому кварталі нинішнього року модель почнуть виробляти в Китаї. Відомо, що там вона буде дещо дешевшою за старший седан Nissan N7, який коштує від 120 000 юанів ($16 700). Про це повідомляє сайт Autohome.
Саме на новий Nissan N7 і схожий седан. Він вирізняється обтічним силуетом з аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною. У стилі старшого брата витримані й тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Дверні ручки висуваються.Важливо
Розміри Nissan N6 2026:
- довжина – 4835 мм;
- ширина – 1885 мм;
- висота – 1494 мм;
- колісна база – 2815 мм.
Салон Nissan N6 не розсекретили, але відомо, що седан оснастять двома великими екранами на передній панелі.
Зате стали відомі деякі характеристики Nissan N6. Седан отримає плагін-гібридну установку з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с. та 211-сильним електромотором. Середня витрата пального складе 4,4 л на 100 км, а завдяки LFP-батареї на 21,1 кВт∙год можна буде проїжджати 125-130 км в електричному режимі.
Раніше стало відомо, що Nissan відроджує недорогий сімейний седан, який свого часу продавався в Україні.
Також Фокус розповідав про новий потужний кросовер Nissan Qashqai з витратою 4,5 л/100 км.