Витрата — 4,4 л на 100 км: дешевий сімейний седан Nissan показали на офіційних фото

Опубліковано перші офіційні фото Nissan N6. Доступний сімейний седан отримає економічну гібридну установку з витратою 4,4 л на 100 км і зможе проїхати понад 100 км на електротязі.

Новий Nissan N6 презентують найближчим часом і в четвертому кварталі нинішнього року модель почнуть виробляти в Китаї. Відомо, що там вона буде дещо дешевшою за старший седан Nissan N7, який коштує від 120 000 юанів ($16 700). Про це повідомляє сайт Autohome.

Авто оснастили плагін-гібридною установкою Фото: Nissan

Саме на новий Nissan N7 і схожий седан. Він вирізняється обтічним силуетом з аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною. У стилі старшого брата витримані й тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Дверні ручки висуваються.

Розміри Nissan N6 2026:

довжина – 4835 мм;

ширина – 1885 мм;

висота – 1494 мм;

колісна база – 2815 мм.

Салон Nissan N6 не розсекретили, але відомо, що седан оснастять двома великими екранами на передній панелі.

Витрата пального становить 4,4 л/100 км Фото: Nissan

Зате стали відомі деякі характеристики Nissan N6. Седан отримає плагін-гібридну установку з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с. та 211-сильним електромотором. Середня витрата пального складе 4,4 л на 100 км, а завдяки LFP-батареї на 21,1 кВт∙год можна буде проїжджати 125-130 км в електричному режимі.

