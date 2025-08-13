Расход — 4,4 л на 100 км: дешевый семейный седан Nissan показали на официальных фото

Опубликованы первые официальные фото Nissan N6. Доступный семейный седан получит экономичную гибридную установку с расходом 4,4 л на 100 км и сможет проехать более 100 км на электротяге.

Новый Nissan N6 презентуют в ближайшее время и в четвертом квартале нынешнего года модель начнут производить в Китае. Известно, что там она будет несколько дешевле старшего седана Nissan N7, который стоит от 120 000 юаней ($16 700). Об этом сообщает сайт Autohome.

Авто оснастили плагин-гибридной установкой Фото: Nissan

Именно на новый Nissan N7 и похож седан. Он отличается обтекаемым силуэтом с аркообразной крышей и заостренной задней частью. В стиле старшего брата выдержаны и тоненькие светодиодные фары и фонари. Дверные ручки выдвигаются.

Размеры Nissan N6 2026:

длина — 4835 мм;

ширина — 1885 мм;

высота — 1494 мм;

колесная база — 2815 мм.

Салон Nissan N6 не рассекретили, но известно, что седан оснастят двумя большими экранами на передней панели.

Расход топлива составляет 4,4 л/100 км Фото: Nissan

Зато стали известны некоторые характеристики Nissan N6. Седан получит плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л. с. и 211-сильным электромотором. Средний расход топлива составит 4,4 л на 100 км, а благодаря LFP-батарее на 21,1 кВт∙ч можно будет проезжать 125-130 км в электрическом режиме.

Ранее стало известно, что Nissan возрождает недорогой семейный седан, который в свое время продавался в Украине.

Также Фокус рассказывал о новом мощном кроссовере Nissan Qashqai с расходом 4,5 л/100 км.