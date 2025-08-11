Nissan возродит известную недорогую модель, которая продавалась в Украине (фото)
Седан Nissan Teana возвращается на рынок. Модель D-класса предложат в версиях мощностью до 240 сил.
Новый Nissan Teana четвертого поколения вскоре дебютирует в Китае и поступит в продажу до конца года по цене примерно от 180 до 240 тыс. юаней ($25 000-33 500). Об этом сообщает сайт Carscoops.
Возрожденный седан Nissan Teana не будет самостоятельной моделью. Именно так для Китая и ряда других стран решили переименовать североамериканский Nissan Altima. Заодно авто прошло обновление.
От Altima новый Nissan Teana отличается более широкой решеткой радиатора, а также новыми фарами, фонарями и ходовыми огнями. Он сохранил динамичный профиль с изогнутой крышей и приподнятой задней частью.
Размеры Nissan Teana 2026:
- длина — 4920 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1447 мм;
- колесная база — 2825 мм.
Салон Nissan Teana не показали, зато известны некоторые характеристики авто. Модель будут комплектовать 2,0-литровыми бензиновыми двигателями — атмосферными на 144 и 156 л. с., а также 240-сильным с турбонаддувом. Все версии получат вариатор.
Напомним, что седан Nissan Teana выпускался с 2003 года, причем первые два его поколения были самостоятельными моделями и даже продавались в Украине. С 2013 по 2018 год Teana уже был близнецом Nissan Altima, однако затем от этого названия отказались.
Между прочим, недавно рассекретили недорогой электрифицированный седан Nissan.
Также Фокус писал о внедорожном семейном Nissan за $19 500.