Ціна $23 800 і витрата 3,4 л/100 км: Toyota показала недорогий спортивний седан (відео)

Представлено компактний седан Toyota Yaris Ativ GR Sport. Недорога модель вирізняється яскравим дизайном і витрачає лише 3,4 л на 100 км.

Версія GR Sport поповнила лінійку Toyota Yaris Ativ і надходить у продаж за ціною від 23 800 доларів. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Toyota.

4,4-метровий седан Toyota Yaris Ativ – молодший брат Corolla. Варіант GR Sport має виразніший дизайн з агресивнішою передньою частиною, обвісом, дифузором та заднім спойлером. Крім того, встановлені 17-дюймові диски.

У внутрішньому оздобленні використали штучну шкіру та алькантару з яскраво-червоними вставками. На кузові та в салоні з’явилися логотипи GR Sport. Комплектацію розширили і вона включає клімат-контроль, 10,1-дюймовий тачскрін, акустику Pioneer та набір систем безпеки.

Авто оснащене обвісом, спойлером та 17-дюймові диски Фото: Toyota

Седан Toyota Yaris GR Sport отримав нову гібридну установку, яку вже встановлюють на хетчбек Yaris та кросовер Yaris Cross. 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор разом розвивають 111 к. с., а витрата пального складає 3,4 л на 100 км.

У салоні покращили оздоблення Фото: Toyota

До того ж, новий Toyota Yaris Ativ GR Sport має доопрацьовану ходову. Йому переналаштували кермове управління і підвіску, а також встановили нові стабілізатори.

