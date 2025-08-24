Цена $23 800 и расход 3,4 л/100 км: Toyota показала недорогой спортивный седан (видео)

Представлен компактный седан Toyota Yaris Ativ GR Sport. Недорогая модель отличается ярким дизайном и расходует всего 3,4 л на 100 км.

Версия GR Sport пополнила линейку Toyota Yaris Ativ и поступает в продажу по цене от 23 800 долларов. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Toyota.

4,4-метровый седан Toyota Yaris Ativ — младший брат Corolla. Вариант GR Sport имеет более выразительный дизайн с более агрессивной передней частью, обвесом, диффузором и задним спойлером. Кроме того, установлены 17-дюймовые диски.

Во внутренней отделке использовали искусственную кожу и алькантару с ярко-красными вставками. На кузове и в салоне появились логотипы GR Sport. Комплектацию расширили и она включает климат-контроль, 10,1-дюймовый тачскрин, акустику Pioneer и набор систем безопасности.

Авто оснащено обвесом, спойлером и 17-дюймовыми дисками Фото: Toyota

Седан Toyota Yaris GR Sport получил новую гибридную установку, которую уже устанавливают на хэтчбек Yaris и кроссовер Yaris Cross. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор вместе развивают 111 л. с., а расход топлива составляет 3,4 л на 100 км.

В салоне улучшили отделку Фото: Toyota

К тому же, новый Toyota Yaris Ativ GR Sport имеет доработанную ходовую. Ему перенастроили рулевое управление и подвеску, а также установили новые стабилизаторы.

