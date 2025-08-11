RAV4 на минималках: рассекречен новый недорогой кроссовер Toyota (фото)

В интернет попали первые фото Toyota Wildlander. Недорогой кроссовер будут выпускать в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 236 сил.

Кроссовер Toyota Wildlander второго поколения дебютирует до конца года и будет выпускаться на китайском предприятии GAC-Toyota. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Как и предшественник, новая модель создана на базе Toyota RAV4 и является несколько более простой и дешевой ее версией. Если кроссовер первого поколения отличался от RAV4 иной передней частью, то теперь внешние отличия двух моделей минимальны — у Wildlander лишь несколько иной передний бампер.

Модель сохранит бензиновую версию Фото: carscoops.com

Размеры Toyota Wildlander 2025:

длина — 4600 мм;

ширина — 1855 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2690 мм.

Салон Toyota Wildlander 2025 не показали, однако вряд ли он будет сильно отличаться от интерьера RAV4.

Зато раскрыли некоторые характеристики Toyota Wildlander. В отличие от Toyota RAV4, кроссовер сохранит 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л. с. Гибридных вариантов у модели будет два — 2,0-литровая 197-сильная и 2,5-литровая 236-сильная. Все версии оснастят вариатором, а привод может быть передним или полным.

