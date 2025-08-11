RAV4 на мінімалках: розсекречено новий недорогий кросовер Toyota (фото)

В інтернет потрапили перші фото Toyota Wildlander. Недорогий кросовер випускатимуть у бензинових та гібридних версіях потужністю до 236 сил.

Related video

Кросовер Toyota Wildlander другого покоління дебютує до кінця року та випускатиметься на китайському підприємстві GAC-Toyota. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Як і попередник, нова модель створена на базі Toyota RAV4 і є дещо простішою та дешевшою її версією. Якщо кросовер першого покоління відрізнявся від RAV4 інакшою передньою частиною, то тепер зовнішні відмінності двох моделей мінімальні — у Wildlander лише дещо інакший передній бампер.

Модель збереже бензинову версію Фото: carscoops.com

Розміри Toyota Wildlander 2025:

довжина — 4600 мм;

ширина — 1855 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2690 мм.

Салон Toyota Wildlander 2025 не показали, проте навряд чи він сильно відрізнятиметься від інтер’єру RAV4.

Важливо

На український ринок вийшов новий кросовер Toyota із витратою 4,2 л на 100 км (фото)

Зате розкрили деякі характеристики Toyota Wildlander. На відміну від Toyota RAV4, кросовер збереже 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 171 к. с. Гібридних варіантів у моделі буде дві — 2,0-літрова 197-сильна та 2,5-літрова 236-сильна. Усі версії оснастять варіатором, а привід може бути переднім або повним.

До речі, свою модель на базі Toyota RAV4 готує і Suzuki, причому її запропонують лише в потужному гібридному виконанні.

Також Фокус писав про новий пікап Toyota Hilux, який отримає електричну модифікацію.