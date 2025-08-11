RAV4 на мінімалках: розсекречено новий недорогий кросовер Toyota (фото)
В інтернет потрапили перші фото Toyota Wildlander. Недорогий кросовер випускатимуть у бензинових та гібридних версіях потужністю до 236 сил.
Кросовер Toyota Wildlander другого покоління дебютує до кінця року та випускатиметься на китайському підприємстві GAC-Toyota. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Як і попередник, нова модель створена на базі Toyota RAV4 і є дещо простішою та дешевшою її версією. Якщо кросовер першого покоління відрізнявся від RAV4 інакшою передньою частиною, то тепер зовнішні відмінності двох моделей мінімальні — у Wildlander лише дещо інакший передній бампер.
Розміри Toyota Wildlander 2025:
- довжина — 4600 мм;
- ширина — 1855 мм;
- висота — 1680 мм;
- колісна база — 2690 мм.
Салон Toyota Wildlander 2025 не показали, проте навряд чи він сильно відрізнятиметься від інтер’єру RAV4.
Зате розкрили деякі характеристики Toyota Wildlander. На відміну від Toyota RAV4, кросовер збереже 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 171 к. с. Гібридних варіантів у моделі буде дві — 2,0-літрова 197-сильна та 2,5-літрова 236-сильна. Усі версії оснастять варіатором, а привід може бути переднім або повним.
До речі, свою модель на базі Toyota RAV4 готує і Suzuki, причому її запропонують лише в потужному гібридному виконанні.
Також Фокус писав про новий пікап Toyota Hilux, який отримає електричну модифікацію.