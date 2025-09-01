Prius на минималках: презентован гибрид Toyota за $16900 с расходом 2,8 л/100 км (видео)

В Японии дебютировала новая Toyota Aqua 2026. Недорогой гибридный хэтчбек В-класса расходует всего 2,8 л на 100 км.

Related video

Гибрид Toyota Aqua прошел фейслифтинг и претерпел существенные изменения. Он уже поступил в продажу в Японии по цене от 2 486 000 до 3 022 800 иен ($16 900 — 20 600). Об авто рассказали на официальном сайте Toyota.

Хэтчбек Aqua можно назвать младшим братом Toyota Prius. В некоторых странах модель даже продавалась под названием Toyota Prius C. Хэтчбек построен на платформе Toyota Yaris.

Хэтчбек расходует всего 2,8 л на 100 км Фото: Toyota

Важно

Цена $23 800 и расход 3,4 л/100 км: Toyota показала недорогой спортивный седан (видео)

Новая Toyota Aqua 2026 получила переднюю часть в духе Prius с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. Кроме того, заменили бамперы и фонари. За доплату предлагают тюнинг-кит от ателье Modellista с обвесом и оригинальными колесными дисками.

Toyota Aqua Modellista Фото: Toyota

В салоне установили новый цифровой щиток приборов и улучшенный 10,5-дюймовый тачскрин, а также заменили блок переключателей климат-контроля. Кроме того, появился электронный "ручник".

В салоне установили увеличенные экраны Фото: Toyota

Гибридная установка Aqua также знакома по Toyota Yaris. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 116 л. с. Средний расход топлива составляет 2,8 л/100 км. В качестве опции доступен полный привод.

Между прочим, недавно дебютировал недорогой гибридный седан Nissan с расходом 4,4 л на 100 км.

Также Фокус рассказывал о знаменитой премиальной Toyota 1980 года в Украине.