Prius на минималках: презентован гибрид Toyota за $16900 с расходом 2,8 л/100 км (видео)
В Японии дебютировала новая Toyota Aqua 2026. Недорогой гибридный хэтчбек В-класса расходует всего 2,8 л на 100 км.
Гибрид Toyota Aqua прошел фейслифтинг и претерпел существенные изменения. Он уже поступил в продажу в Японии по цене от 2 486 000 до 3 022 800 иен ($16 900 — 20 600). Об авто рассказали на официальном сайте Toyota.
Хэтчбек Aqua можно назвать младшим братом Toyota Prius. В некоторых странах модель даже продавалась под названием Toyota Prius C. Хэтчбек построен на платформе Toyota Yaris.Важно
Новая Toyota Aqua 2026 получила переднюю часть в духе Prius с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. Кроме того, заменили бамперы и фонари. За доплату предлагают тюнинг-кит от ателье Modellista с обвесом и оригинальными колесными дисками.
В салоне установили новый цифровой щиток приборов и улучшенный 10,5-дюймовый тачскрин, а также заменили блок переключателей климат-контроля. Кроме того, появился электронный "ручник".
Гибридная установка Aqua также знакома по Toyota Yaris. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 116 л. с. Средний расход топлива составляет 2,8 л/100 км. В качестве опции доступен полный привод.
