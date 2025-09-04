Toyota готує недорогий пікап на базі RAV4 — перші подробиці та зображення

У лінійці Toyota невдовзі з’явиться доступний компактний пікап. Автомобіль оснастять економічною гібридною установкою.

Розробку недорогого пікапа підтвердив директор із планування та стратегії Toyota у Північній Америці Купер Еріксен. Про це повідомляє сайт Motor1.

Очікується, що нову модель назвуть Toyota Stout. Однойменний пікап був у лінійці марки з 1954 року, а в 2022 році японський виробник повернув собі авторські права на цю назву.

Авто отримає економічну гібридну установку Фото: Motor1.com

Відомо, що новий пікап Toyota не буде рамним. Його позиціонують, як конкурента Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz, які мають несучі кузови. Ціна Toyota Stout буде на рівні цих моделей, тобто стартуватиме приблизно з $30 000.

Авто збудують на платформі TNGA-K від кросовера Toyota RAV4 2026. У нього запозичать і 2,5-літрову гібридну установку потужністю 236 сил. Не виключено, що з’явиться і 320-сильний плагін-гібрид.

Дизайн Stout, скоріше за все, виконають у стилістиці старших Toyota Tacoma та Tundra, тобто він буде доволі брутальним – із високим капотом та розширеними колісними арками. У салоні використають деталі від спорідненого кросовера Toyota RAV4.

До речі, у виробництво повертають знаменитий недорогий пікап зі США.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився дешевий електричний пікап JAC.