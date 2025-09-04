Toyota готовит недорогой пикап на базе RAV4 — первые подробности и изображения

В линейке Toyota вскоре появится доступный компактный пикап. Автомобиль оснастят экономичной гибридной установкой.

Related video

Разработку недорогого пикапа подтвердил директор по планированию и стратегии Toyota в Северной Америке Купер Эриксен. Об этом сообщает сайт Motor1.

Ожидается, что новую модель назовут Toyota Stout. Одноименный пикап был в линейке марки с 1954 года, а в 2022 году японский производитель вернул себе авторские права на это название.

Авто получит экономичную гибридную установку Фото: Motor1.com

Известно, что новый пикап Toyota не будет рамным. Его позиционируют, как конкурента Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, которые имеют несущие кузова. Цена Toyota Stout будет на уровне этих моделей, то есть будет стартовать примерно с $30 000.

Авто построят на платформе TNGA-K от кроссовера Toyota RAV4 2026. У него позаимствуют и 2,5-литровую гибридную установку мощностью 236 сил. Не исключено, что появится и 320-сильный плагин-гибрид.

Важно

Prius на минималках: презентован гибрид Toyota за $16900 с расходом 2,8 л/100 км (видео)

Дизайн Stout, скорее всего, выполнят в стилистике старших Toyota Tacoma и Tundra, то есть он будет довольно брутальным — с высоким капотом и расширенными колесными арками. В салоне используют детали от родственного кроссовера Toyota RAV4.

Кстати, в производство возвращают знаменитый недорогой пикап из США.

Также Фокус писал, что в Украине появился дешевый электрический пикап JAC.