На украинский рынок выходит мощный и недорогой рамный электропикап (фото)

Линейку JAC T9 в Украине расширит электрическая версия EV. Недорогой рамный пикап мощностью более 300 сил богато оснащен и имеет большую грузоподъемность.

Новый JAC T9 EV вскоре поступит в продажу на украинском рынке и первые пикапы уже привезли. Об этом сообщается на официальном сайте представительства JAC в Украине.

Пикап оснастили 313-сильной установкой Фото: JAC

Электрический пикап JAC T9 EV оснащен двухмоторной полноприводной установкой на 313 л. с. и 515 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч. Аккумуляторная батарея CATL емкостью 88 кВт∙ч обеспечивает запас хода 330 км по циклу WLTP.

5,3-метровый электромобиль JAC T9 EV предлагается только в четырехдверном исполнении с грузоподъемностью 900 кг. Он дизельной версии модели он отличается внешне дизайном решетки радиатора и декором.

Недорогой электрокар достаточно богато оснащен Фото: JAC

В салоне установлен цифровой щиток приборов и 10,4-дюймовый портретный тачскрин. Пикап предложат в одной богато оснащенной версии Advance с бесключевым доступом, климат-контролем, парктроником, люком, камерами кругового обзора, круиз-контролем, датчиками света и дождя, системами контроля полосы движения и "слепых" зон.

