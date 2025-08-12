На український ринок виходить потужний і недорогий рамний електропікап (фото)

Лінійку JAC T9 в Україні розширить електрична версія EV. Недорогий рамний пікап потужністю понад 300 сил багато оснащений та має велику вантажопідйомність.

Новий JAC T9 EV невдовзі надійде в продаж на українському ринку й перші пікапи вже привезли. Про це повідомляється на офіційному сайті представництва JAC в Україні.

Пікап оснастили 313-сильною установкою Фото: JAC

Електричний пікап JAC T9 EV оснащений двомоторною повнопривідною установкою на 313 к. с. та 515 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 140 км/год. Акумуляторна батарея CATL ємністю 88 кВт∙год забезпечує запас ходу 330 км за циклом WLTP.

5,3-метровий електромобіль JAC T9 EV пропонують лише в чотиридверному виконанні із вантажопідйомністю 900 кг. Він дизельної версії моделі він відрізняється зовні дизайном решітки радіатора та декором.

Недорогий електрокар досить багато оснащений Фото: JAC

У салоні встановлено цифровий щиток приладів та 10,4-дюймовий портретний тачскрін. Пікап запропонують у одній багато оснащеній версії Advance з безключовим доступом, клімат-контролем, парктроніком, люком, камерами кругового огляду, круїз-контролем, датчиками світла та дощу, системами контролю смуги руху та "сліпих" зон.

