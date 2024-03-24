В Украине появился недорогой рамный пикап с необычным дизайном (фото, видео)

Пикап JAC T9 достигает 5,3 м в длину и может перевозить до тонны грузов. Под капотом установили 2,0-литровый 170-сильный турбодизель.

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На украинский рынок выходит новый JAC T9. Первая партия рамных пикапов уже прибыла в нашу страну. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Пикап оборудован 170-сильным турбодизелем Фото: JAC

Новый JAC T9 — улучшенная версия модели Т8. Это недорогой среднеразмерный пикап длиной 5,3 м и грузоподъемностью одну тонну.

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Пикап JAC T9 отличается оригинальным дизайном передней части с огромной решеткой радиатора и "двухуровневыми" светодиодными фарами. Автомобиль также получил пластиковый защитный обвес.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: JAC

В салоне JAC T9 2024 установлены виртуальная панель приборов и большой 10,4-дюймовый тачскрин портретного формата. Комплектация включает бесключевой доступ, систему стабилизации, парктроник и камеры 360-градусного обзора. Цена JAC T9 станет известна позже.

Новый JAC T9 в Украине предлагают с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Интересно, что в линейке модели есть гибридные и даже электрические версии. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Кстати, недавно в Украине стартовало производство грузовых автомобилей JAC.

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