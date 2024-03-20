В Украине появится первый электрический кроссовер Jeep: подробности и комплектации (фото)

Jeep Avenger — самый маленький и доступный кроссовер американского бренда. Вместе с гибридной версией в Украину привезут и электромобиль.

Related video

На украинский рынок выйдет новый Jeep Avenger. Компактный кроссовер появится в нашей стране летом. Об этом сообщает официальное представительство Jeep в Украине.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках Фото: Stellantis

Jeep Avenger — небольшой 4,1-метровый кроссовер для города. У него мускулистый выразительный дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и скрытыми ручками задних дверей.

В салоне Jeep Avenger 2024 установлены виртуальная панель приборов и большой 10-дюймовый тачскрин. Кроссовер имеет 380-литровый задний и 34-литровый передний багажники.

Кроссовер предложат в гибридной и электрической версиях Фото: Stellantis

Базовая комплектация Jeep Avenger в Украине будет включать 17-дюймовые диски, климат-контроль, подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль и систему контроля полосы движения.

Важно

В Украине появятся новые стильные кроссоверы из Франции: первые подробности (фото)

Топовый вариант Summit добавляет бесключевой доступ, камеру, контроль "слепых" зон и беспроводную зарядку для смартфонов.

В салоне установлены два дисплея Фото: Stellantis

Кроссовер Jeep Avenger предложат в двух модификациях. Гибрид оборудован 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. и 48-вольтовой "мягкой" установкой.

Электромобиль Jeep Avenger получил 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составляет 400 км. Это первый электрокар Jeep в истории.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел недорогой электрокроссовер Citroen с этой же силовой установкой.

Также Фокус рассказывал о новых доступных моделях Skoda в Украине.