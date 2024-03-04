В Украине появятся новые стильные кроссоверы из Франции: первые подробности (фото)

Peugeot и Citroen презентуют в Украине ряд новых кроссоверов разных классов. Модели предложат в бензиновых, гибридных и электрических версиях.

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На украинском рынке в 2024 году ожидаются новые кроссоверы Peugeot и Citroen. Среди них будут как компактные городские авто, так и семейная модель и купе-кроссовер. Об этом сообщает украинское представительство концерна Stellantis.

В третьем квартале 2024 года в Украину прибудет новый Peugeot 3008. Модель третьего поколения кардинально изменилась и стала купе-кроссовером со стремительным силуэтом. В салоне авто установлен большой изогнутый дисплей.

Peugeot 3008 стал купе-кроссовером Фото: Stellantis

Первой на украинский рынок выйдет бензиновая версия с 1,6-литровым 180-сильным турбомотором. Ну а со временем ожидается и электромобиль Peugeot e-3008: он выпускается в модификациях на 210-320 л. с. с запасом хода до 700 км.

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Этими же силовыми агрегатами будут оснащать и новый Peugeot 5008. Семиместный собрат 3008 дебютирует в Украине под конец 2024 года и также изначально будет предложен в бензиновом исполнении.

На третий квартал запланирован и дебют Citroen C3 и C3 Aircross нового поколения. Хэтчбек Citroen C3 стал более "внедорожным" на вид — у него высокий капот, пластиковый обвес там немаленький клиренс в 163 мм. В похожей стилистике будет выдержан и новый Citroen C3 Aircross.

Электромобиль Citroen e-C3 электромобиль Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Citroen C3 и C3 Aircross предложат с бензиновым турбодвигателем на 100 л. с. и в электрической 113-сильной версии e-C3 с запасом хода 320 км. Также для Citroen C3 анонсирован гибридный вариант 1.2 MHEV мощностью 100 л. с.

Кстати, недавно на украинский рыно вышел новый электромобиль Citroen с запасом хода 420 км.

Также Фокус сообщал, что Lexus привезет в Украину свои самую дорогую и самую дешевую модели.