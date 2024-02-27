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Новый семейный электрокроссовер Peugeot показали до премьеры (видео)

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Фото: скриншот | В видео показали салон Peugeot 5008

В салоне Peugeot e-5008 установят большой изогнутый дисплей. Кроссовер станет просторнее, а доступ на третий ряд сидений облегчат.

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Обнародован официальный тизер Peugeot 5008 третьего поколения. Большой семейный кроссовер презентуют уже в марте. Видео с ним опубликовали на официальной странице бренда в Instagram.

В коротком ролике показали салон Peugeot 5008. Он во многом похож на интерьер младшей модели Peugeot 3008 и выполнен в фирменной стилистике i-Cockpit. У кроссовера малый руль и большой изогнутый дисплей с диагональю 21 дюйм, вынесенный на верх передней панели.

Подсветка салона светодиодная и может менять цвет. Также на видео видно, что новый Peugeot 5008 сохранит три ряда сидений, причем разработчики заявляют, что внутреннее пространство увеличат, а доступ на третий ряд облегчат.

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На видео продемонстрировали электромобиль Peugeot e-5008. Его предложат в версиях на 210, 230 и 320 л. с. с батареями на 73 и 98 кВт∙ч. Запас хода может достигать около 700 км. Также ожидаются гибридные модификации Peugeot 5008 с 1,2-литровым бензиновым турбомотором.

Ранее Фокус сообщал, что у Peugeot 3008 и 5008 появится премиальный собрат.

Также мы писали, что Fiat готовит линейку недорогих электрокаров.