В Украине появился доступный французский электромобиль с запасом хода более 400 км (фото)

Новый Citroen e-C4 оборудован 156-сильным мотором и может преодолеть до 420 км без подзарядки. Недорогой электрокар предложен в богатой комплектации.

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Палитра версий Citroen C4 в Украине расширена. На рынок вышел электромобиль Citroen e-C4. Об этом сообщается на официальном сайте украинского представительства бренда.

Запас хода электромобиля составляет 420 км Фото: Stellantis

Новый Citroen e-C4 2024 модельного года оборудован электромотором на 156 л.с. и 260 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч.

С аккумуляторной батареей на 54 кВт∙ч запас хода составляет 420 км. Ее зарядка в быстром режиме постоянным током на 80% занимает полчаса, а переменным (от устройства Wallbox) — около 5 часов.

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Как и все Citroen C4, электромобиль получил подвеску с технологией PHC (Progressive Hydraulic Cushions) — гидравлическими упорами амортизаторов, которые обеспечивают мягкость и плавность езды.

Электрокар богато оснащен Фото: Stellantis

Электромобиль Citroen e-C4 в Украине будет доступен в одной богато оснащенной версии Shine (от 1 285 800 гривен). Она получила адаптивные диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, проекционный дисплей, камеру, датчики света и дождя, навигацию с 10-дюймовым дисплеем, подогрев всех сидений и руля, а также набор систем безопасности.

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