Lexus привезет в Украину самую дешевую и самую дорогую модели: первые подробности

На украинский рынок выйдут минивэн Lexus LM и кроссовер LBX. Обе модели предложат с экономичными гибридными установками.

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Весной линейку Lexus в Украине пополнят сразу две новые модели. На нашем рынке появятся компактный кроссовер Lexus LBX и роскошный минивэн LM. Об этом сообщает "Автоцентр", ссылаясь на официальное представительство бренда.

Кроссовер Lexus LBX является самой дешевой моделью марки Фото: Lexus

Новый Lexus LBX является самой доступной и компактной моделью японской марки. Цены в Украине еще не объявлены, но известно, что в Европе стоимость стартует с 32 000 евро.

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Компактный 4,2-метровый кроссовер Lexus LBX отличается нетипичным для марки дизайном. Его комплектуют 134-сильной гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором.

Lexus LBX комплектуют 134-сильной гибридной установкой Фото: Lexus

Минивэн Lexus LM, напротив, является самой дорогой моделью бренда — на европейском рынке она стоит от 122 700 евро. Он достигает 5,1 м в длину и получил огромную решетку радиатора.

Салон Lexus LM отделан кожей и деревом Фото: Lexus Четырехместная версия минивэна оборудована большим телевизором Фото: Lexus

Новый Lexus LM доступен в исполнении на 4, 6 или 7 мест. Его салон отделан кожей и деревом, а в четырехместном варианте установлены задние кресла с электроприводом и массажем, телевизор и холодильник. Минивэн оборудуют двумя гибридными установками: 2,5-литровой 250-сильной и 2,4-литровой 371-сильной.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел недорогой электрокроссовер Volvo за 32 000 евро.

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