Lexus привезе в Україну найдешевшу і найдорожчу моделі: перші подробиці

На український ринок вийдуть мінівен Lexus LM та кросовер LBX. Обидві моделі запропонують з економічними гібридними установками.

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Навесні лінійку Lexus в Україні поповнять одразу дві нові моделі. На нашому ринку з’являться компактний кросовер Lexus LBX та розкішний мінівен LM. Про це повідомляє "Автоцентр", посилаючись на офіційне представництво бренду.

Кросовер Lexus LBX є найдешевшою моделлю марки Фото: Lexus

Новий Lexus LBX є найдоступнішою і найкомпактнішою моделлю японської марки. Ціни в Україні ще не оголошено, але відомо, що в Європі вартість стартує з 32 000 євро.

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Компактний 4,2-метровий кросовер Lexus LBX вирізняється нетиповим для марки дизайном. Його комплектують 134-сильною гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою четвіркою і електромотором.

Lexus LBX комплектують 134-сильною гібридною установкою Фото: Lexus

Мінівен Lexus LM, навпаки, є найдорожчою моделлю бренду – на європейському ринку вона коштує від 122 700 євро. Він сягає 5,1 м у довжину і отримав величезну решітку радіатора.

Салон Lexus LM оздоблений шкірою і деревом Фото: Lexus Чотиримісна версія мінівена обладнана великим телевізором Фото: Lexus

Новий Lexus LM доступний у виконанні на 4, 6 або 7 місць. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а у чотиримісному варіанті встановлені задні крісла з електроприводом і масажем, телевізор та холодильник. Мінівен обладнують двома гібридними установками: 2,5-літровою 250-сильною та 2,4-літровою 371-сильною.

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