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Авто

Lexus привезе в Україну найдешевшу і найдорожчу моделі: перші подробиці

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Фото: Lexus | Розкішний мінівен Lexus LM

На український ринок вийдуть мінівен Lexus LM та кросовер LBX. Обидві моделі запропонують з економічними гібридними установками.

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Навесні лінійку Lexus в Україні поповнять одразу дві нові моделі. На нашому ринку з’являться компактний кросовер Lexus LBX та розкішний мінівен LM. Про це повідомляє "Автоцентр", посилаючись на офіційне представництво бренду.

Lexus LBX Fullscreen
Кросовер Lexus LBX є найдешевшою моделлю марки
Фото: Lexus

Новий Lexus LBX є найдоступнішою і найкомпактнішою моделлю японської марки. Ціни в Україні ще не оголошено, але відомо, що в Європі вартість стартує з 32 000 євро.

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Компактний 4,2-метровий кросовер Lexus LBX вирізняється нетиповим для марки дизайном. Його комплектують 134-сильною гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою четвіркою і електромотором.

Lexus LBX Fullscreen
Lexus LBX комплектують 134-сильною гібридною установкою
Фото: Lexus

Мінівен Lexus LM, навпаки, є найдорожчою моделлю бренду – на європейському ринку вона коштує від 122 700 євро. Він сягає 5,1 м у довжину і отримав величезну решітку радіатора.

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Салон Lexus LM оздоблений шкірою і деревом
Фото: Lexus
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Чотиримісна версія мінівена обладнана великим телевізором
Фото: Lexus

Новий Lexus LM доступний у виконанні на 4, 6 або 7 місць. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а у чотиримісному варіанті встановлені задні крісла з електроприводом і масажем, телевізор та холодильник. Мінівен обладнують двома гібридними установками: 2,5-літровою 250-сильною та 2,4-літровою 371-сильною.

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