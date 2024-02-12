Найдорожчий кросовер Toyota за $200 000 виходить на міжнародний ринок (фото)

Розкішний 5,2-метровий кросовер Toyota Century SUV отримав 406-сильну гібридну установку. У його салоні всі чотири сидіння отримали електропривод, вентиляцію і масаж.

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Флагманський кросовер Toyota Century SUV донедавна продавався тільки в Японії, але тепер починається експорт моделі. На першому етапі модель поставлятимуть до Китаю. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Модель оснащена 406-сильною гібридною установкою Фото: Toyota

Нова Toyota Century SUV у Китаї продаватиметься під назвою Shiji і помітно подорожчає. Якщо в Японії 5,2-метровий кросовер коштує в еквіваленті 170 000 доларів, то в Китаї його ціна перевищить $200 000.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Toyota

Кросовер Toyota Shiji доступний тільки в чотиримісному виконанні. Усі його сидіння отримали електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж, а у задніх крісел є ще й висувні підставки для відпочинку ніг.

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Крім того, пасажири другого ряду отримали монітори в спинках передніх крісел, а за доплату доступний ще й невеликий холодильник. Звісно, салон оздоблено шкірою і деревом.

Задні сидіння отримали електропривод і масаж Фото: Toyota

Як і Toyota Century SUV, Shiji оснащений 406-сильною гібридною установкою з 3,5-літровим бензиновим V6 і двома електромоторами. 5,2-метровий кросовер може проїхати 69 км на електротязі і витрачає в середньому 7 л на 100 км.

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