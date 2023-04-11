JAC презентовал недорогой рамный пикап за $22 500: он может появиться в Украине (фото)

Пикап JAC T9 Hunter изменился внешне и получил полностью новый салон. В линейке появилась версия с бензиновым турбомотором, а позже добавят гибрид и электромобиль.

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В Китае презентовали новый JAC T9 Hunter. Рамный пикап поступит в продажу на родине по цене от 154 800 до 196 300 юаней ($22 500 – 28 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Пикап JAC T9 Hunter – глубоко модернизированная версия JAC T8, представленного на украинском рынке. Узнать его можно по огромной решетке радиатора и "двухэтажной" передней оптике. Кроме того, пикап получил массивный внедорожный обвес из пластика и 18-дюймовые колеса.

Пикап получил новый бензиновый турбомотор, а дизель стал мощнее Фото: autohome.com.cn

Салон JAC Hunter полностью переделан. Руль и передняя панель заменены, установлены виртуальный щиток приборов и увеличенный 10,4-дюймовый тачскрин портретного формата. Кроме того, появились новые передние сиденья.

Пикап JAC T9 Hunter дебютировал с новым 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 231 л. с. и 380 Нм. Позже линейку пополнит и 2,0-литровый турбодизель с увеличенной до 170 л. с. мощностью.

Салон пикапа полностью изменен Фото: autohome.com.cn

Максимальная скорость обеих версий ограничена на 160 км/ч, а грузоподъемность составляет 1200 кг. Отныне модель доступна не только с 6-ступенчатой механической КПП, но и с 8-ступенчатым автоматом.

Кроме того, на презентации модели показали гибрид и даже электромобиль JAC Hunter. Они появятся в скором времени.

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Подзаряжаемый гибрид JAC T9 Hunter оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и 184-сильным электромотором. Он разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 150 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,5 л/100 км.

Гибрид JAC T9 Hunter Фото: autohome.com.cn

Электрический пикап JAC Hunter получил два мотора с суммарной отдачей 253 л. с. и батарею на 88 кВт∙ч. Он стартует до 100 км/ч за 9 с и может проехать 417 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что JAC презентовал дешевый электрический клон Mini с запасом хода 600 км.

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