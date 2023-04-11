JAC презентував недорогий рамний пікап за $22 500: він може з'явитися в Україні (фото)

Пікап JAC T9 Hunter змінився зовні та отримав повністю новий салон. У лінійці з'явилася версія з бензиновим турбомотором, а потім додадуть гібрид та електромобіль.

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У Китаї презентували новий JAC T9 Hunter. Рамний пікап надійде у продаж на батьківщині за ціною від 154 800 до 196 300 юанів ($22 500 – 28 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Пікап JAC T9 Hunter є глибоко модернізованою версією JAC T8, представленого на українському ринку. Упізнати його можна по величезній решітці радіатора та "двоповерховій" передній оптиці. Крім того, пікап отримав масивний позашляховий обвіс із пластику та 18-дюймові колеса.

Пікап отримав новий бензиновий турбомотор, а дизель став потужнішим. Фото: autohome.com.cn

Салон JAC Hunter повністю перероблений. Кермо та передня панель замінені, встановлені віртуальний щиток приладів та збільшений 10,4-дюймовий тачскрин портретного формату. Крім того, з'явилися нові передні сидіння.

Пікап JAC T9 Hunter дебютував із новим 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 231 к. с. та 380 Нм. Пізніше лінійку поповнить і 2,0-літровий турбодизель зі збільшеною до 170 к. с. потужністю.

Салон пікапа повністю змінено Фото: autohome.com.cn

Максимальна швидкість обох версій обмежена на 160 км/год, а вантажопідйомність становить 1200 кг. Відтепер модель доступна не тільки з 6-ступінчастою механічною КПП, а й з 8-ступінчастим автоматом.

Крім того, на презентації моделі показали гібрид та навіть електромобіль JAC Hunter. Вони з'являться незабаром.

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Гібрид JAC T9 Hunter, що заряджається, оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і 184-сильним електромотором. Він розганяється до 100 км/год за 6 с та розвиває 150 км/год, а середня витрата палива становить 7,5 л/100 км.

Гібрид JAC T9 Hunter Фото: autohome.com.cn

Електричний пікап JAC Hunter отримав два мотори із сумарною віддачею 253 к. с. та батарею на 88 кВт∙год. Він стартує до 100 км/год за 9 секунд і може проїхати 417 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що JAC презентував дешевий електричний клон Mini із запасом ходу 600 км.

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