В Украине стартовало производство современных грузовых авто: подробности и фото

Во Львовской области запустили в производство грузовые JAC N200 и N120. В перспективе планируется расширение линейки моделей украинской сборки и увеличение их локализации.

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В Украине начали производить новые грузовики JAC. Крупноузловая сборка автомобилей из китайских машинокомплектов стартовала во Львовской области. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Производство грузовых JAC в Украине наладила компания "Стройдормаш". Со временем сборка начнется еще на одном украинском предприятии.

JAC N200 украинского производства продемонстрировали в Киеве Фото: Auto-consulting

Один из первых грузовых JAC украинского производства продемонстрировали в Киеве на выставке АгроВесна-2024 "Зерновые технологии". Это самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси JAC N200.

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JAC N200 — грузовая модель полной массой 20 тонн и грузоподъемностью 13,5 тонны. На выбор для нее предлагаются 6,7-литровые турбодизели мощностью 277 и 363 л. с. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и систему стабилизации.

Кроме того, производят модель JAC N120 полной массой 12 тонн и грузоподъемностью 7,1 тонны. Ее комплектуют 4,5-литровым 206-сильным турбодизелем.

JAC N120 Фото: JAC

В перспективе количество моделей JAC украинского производства могут увеличить до восьми. Также планируется увеличивать их локализацию и привлекать к производству украинские комплектующие.

Кстати, в 2024 году в Украине также планируют начать производство японских рамных пикапов.

Также Фокус рассказывал, что Volkswagen прекращает сборку своей самой стильной модели.