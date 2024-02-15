В Україні стартувало виробництво сучасних вантажних авто: подробиці та фото
У Львівській області запустили у виробництво вантажні JAC N200 та N120. У перспективі планується розширення лінійки моделей української збірки та збільшення їх локалізації.
В Україні почали виготовляти нові вантажівки JAC. Крупновузлова збірка автомобілів із китайських машинокомплектів стартувала у Львівській області. Про це повідомляє Auto-Consulting.
Виробництво вантажних JAC в Україні налагодила компанія "Будшляхмаш". Згодом збірка почнеться ще на одному українському підприємстві.
Один із перших вантажних JAC українського виробництва продемонстрували в Києві на виставці АгроВесна-2024 "Зернові технології". Це самоскид із тристороннім розвантаженням на шасі JAC N200.Важливо
JAC N200 — вантажна модель повною масою 20 тонн і вантажопідйомністю 13,5 тонни. На вибір для неї пропонуються 6,7-літрові турбодизелі потужністю 277 та 363 к. с. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль та систему стабілізації.
Крім того, виробляють модель JAC N120 повною масою 12 тонн та вантажопідйомністю 7,1 тонни. Її комплектують 4,5-літровим 206-сильним турбодизелем.
У перспективі кількість моделей JAC українського виробництва можуть збільшити до восьми. Також планується збільшувати їх локалізацію та залучати до виробництва українські комплектуючі.
До речі, у 2024 році в Україні також планують почати виготовлення японських рамних пікапів.
Також Фокус розповідав, що Volkswagen припиняє збірку своєї найстильнішої моделі.