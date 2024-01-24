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В Китае выпустят мощный и недорогой электропикап с богатым оснащением (фото)

Пикап JAC T9 Hunter, JAC T9 Hunter, JAC T9, пикап JAC, электромобиль JAC
Фото: autohome.com.cn | JAC T9 получит электрическую версию

Электромобиль JAC T9 Hunter оснастят 313-сильной установкой и полным приводом. Запас хода пикапа составит около 500 км.

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Бюджетный рамный пикап JAC T9 получит электрическую версию Hunter. Она дебютирует в апреле на автосалоне в Пекине, а пока в интернет попали первые ее фото. Их опубликовали на сайте Autohome.

Новый JAC T9 Hunter EV отличается от бензиновой версии заглушкой на месте решетки радиатора. У него тоненькие диодные фары и рельефные боковины. Четырехдверная модель обладает грузовой платформой длиной 1,81 м.

JAC T9, JAC T9 Hunter, пикап JAC, электромобиль JAC Fullscreen
Решетка радиатора заменена пластиковой заглушкой
Фото: autohome.com.cn

Размеры JAC T9 Hunter EV:

  • длина – 5620 мм;
  • ширина – 1965 мм;
  • высота – 1920 мм.
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В салоне установлены виртуальная панель приборов и 10,4-дюймовый портретный тачскрин. Китайский пикап JAC Hunter EV будет богато оснащен – предусмотрены 18-дюймовые диски, климат-контроль, электропривод сидений, навигация с голосовым управлением и беспроводная зарядка для смартфонов.

салон JAC T9 Hunter, JAC T9, пикап JAC, электромобиль JAC Fullscreen
В салоне установлен портретный тачскрин
Фото: autohome.com.cn

Электромобиль JAC T9 Hunter EV получит полный привод и два мотора с суммарной отдачей в 313 л. с. и 518 Н∙м. Аккумуляторная батарея емкостью 88 кВт∙ч позволит проехать около 500 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что JAC выпустил первый в мире электромобиль с инновационной натриевой батареей.

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